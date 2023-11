Imperador romano era transexual? Museu britânico diz que sim

Um antigo imperador romano foi declarado transexual por um museu britânico, informa o The Telegraph.O museu de North Hertfordshire disse que vai ser sensível quanto ao uso dos pronomes corretos para se referir a Heliogábalo, imperador romano entre 218 e 222. A partir de agora o antigo líder passará a ser referido como uma mulher transexual e com o pronome "she" (ela, em inglês).A decisão surge por existirem documentos históricos que alegam que o imperador pedia para ser chamado de "senhora". No entanto, alguns historiadores acreditam que esse pedido era apenas uma tentativa de "assassínio de caráter", refere o jornal.O museu informou que os pronomes usados nas exposições dizem respeito "à vontade do indivíduo", ou o que for "apropriado, em retrospetiva". No espaço cultural do centro de Inglaterra está exposta uma moeda do período em que Heliogábalo liderava o império romano, até ao seu assassinato.Os consultores do museu consultam comunidades LGBT inglesas para garantir que "as exibições são atualizadas e inclusivas"."Heliogábalo de certeza que preferia o pronome 'she' [ela]. Tentamos ser sensíveis quanto ao uso de pronomes a identificar pessoas do passado. Sabemos que Heliogábalo se identificava como mulher e era explícito sobre isso. Os pronomes não são uma coisa recente", garante Keith Hoskins, do museu.A decisão é baseada num relato de Dião Cássio, historiador romano, que escreveu numa crónica que Heliogábalo era chamado "mulher, senhora e rainha", depois de ter dito a uma amante: "Não me chames 'Lord' [senhor], porque eu sou uma 'Lady' [senhora]". Além de ter dito que achava as partes íntimas femininas fascinantes.Ainda assim, o Telegraph recorda que Dião Cássio servia o imperador Alexandre Severo, que assumiu o trono depois da morte de Heliogábalo. Os relatos indicam que o comportamento desviante do imperador levaram à sua morte.As atitudes mais femininas do imperador eram consideras uma ofensa para os homens de Roma."Os romanos não tinham a perceção que atualmente temos sobre transsexuais, mas eles acusavam de comportamentos "femininos" para insultar os homens", esclarece Andrew Wallace-Hadrill, professor de Cambridge consultado pelo The Telegraph, que lembra que o imperador em questão era "sírio e não romano", como justificação para as acusações.