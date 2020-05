Infeção obriga ator António Cordeiro a fazer sete testes à Covid-19

António Cordeiro soprou 61 velas na segunda-feira, 18, e teve uma surpresa da mulher Helena, na Casa do Artista, Lisboa, onde está internado desde março, pela perda de faculdades devido à Paralisia Supranuclear Progressiva de que sofre.Nas imagens, o ator surge mais magro e debilitado. "O António sofreu uma infeção pulmonar há dois meses. Ficou mês e meio internado no Hospital Santa Maria e perdeu muito peso", contou aoo amigo Orlando Henrique, responsável pelas iniciativas solidárias promovidas para ajudar o artista. A equipa médica chegou a suspeitar que António Cordeiro tivesse contraído o novo coronavírus. "Fez sete testes à Covid-19, mas deu tudo negativo. Assustou-o um bocado", acrescentou.Depois do longo período de internamento hospitalar e já fora de perigo, o ator regressou à Casa do Artista, onde continua a receber apoio devido ao seu estado debilitado. Mas, ao contrário do que a equipa clínica esperava, Cordeiro encontra-se estável. "A doença não agravou", revelou Orlando Henriques.A mulher, Helena Cordeiro, tem sido o maior apoio do marido. Embora tenha optado por colocá-lo aos cuidados da Casa do Artista, continua a visitá-lo regularmente. E mantém contacto diário com a direção e funcionárias da instituição. "O António já não consegue falar, mas continua a reconhecer a família", adiantou fonte ligada à Casa do Artista.