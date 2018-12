Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Instituto do Cinema e Audiovisual dá 2,5 milhões de euros a seis realizadores

Dinheiro destina-se a ajudar jovens criadores a dirigirem a primeira longa-metragem.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) vai distribuir 2,5 milhões de euros por seis realizadores portugueses para que possam dirigir uma longa-metragem.



De acordo com as regras deste concurso, a ideia é apoiar projetos de realizadores que não tenham dirigido qualquer filme "ou que tenham realizado apenas uma obra cinematografia de longa-metragem de ficção", com verbas que vão desde os 250 mil aos 500 mil euros.



Susana Nobre, Salomé Lamas, Paolo Marinou-Blanco, Diogo Costa Amarante, Ico Costa e João Nuno Pinto foram os nomes contemplados – que o júri distinguiu entre 62 candidatos – sendo que, de entre eles, Diogo Costa Amarante chamou a atenção no ano passado, ao ganhar o Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim com o filme ‘Cidade Pequena’ (considerada a melhor curta-metragem em competição).



Os concursos de apoio ao cinema e audiovisual de 2018 abriram no final de maio, com vários meses de atraso, contando com 19 milhões de euros a repartir por vários programas.



Na altura, o presidente do ICA, Luís Chaby Vaz, explicava que este é o "ano zero" do setor, alvo de uma "grande revisão legislativa".



A nova lei do cinema entrou em vigor em abril.