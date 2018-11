Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinema e celebridades marcam o LEFFEST’18

Festa de Paulo Branco vai na 12ª edição, arranca amanhã e prolonga-se até ao dia 25.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A 12ª edição do LEFFEST – Lisbon & Sintra Film Festival, de Paulo Branco, arranca amanhã e volta a trazer ao nosso país grandes nomes do cinema internacional. E não só. Se nos visitam atores como Laetitia Casta e Louis Garrel, e realizadores como Walter Salles e Olivier Assayas, a grande surpresa desta edição chama-se Baltasar Garzón, o juiz e advogado dos direitos humanos que se tornou famoso quando pediu a extradição de Pinochet para Espanha, para ser julgado.



Em dez dias de programação intensa, há muito cinema para ver – incluindo os novos filmes de Alfonso Cuarón, Lars von Trier e Ethan Hawke – mas também debates e exposições, e um ciclo dedicado ao realizador norte-americano David Lynch, de quem se revisitará a obra que desenvolveu em várias áreas artísticas – desde a fotografia a videoclips, passando pelo livro ‘Espaço para Sonhar’, que assinou com a escritora Kristine McKenna.



Além de uma homenagem ao cineasta português João Botelho, de quem serão exibidos filmes como ‘Tempos Difíceis’ e ‘Carminho no Lux’, o LEFFEST’18 promete ainda uma retrospetiva da obra do britânico Mike Leigh, realizador de ‘Segredos e Mentiras’.



PORMENORES

Show de Laurie Anderson

No sábado, às 19h00, o Espaço Nimas, em Lisboa, recebe um espetáculo da artista norte- -americana Laurie Anderson, que além de realizadora e compositora é também uma criadora multimédia, cujos trabalhos ao vivo misturam música, vídeo, projeções, dança e escrita.



Espaços diversificados

O festival volta a espalhar-se por vários espaços de Lisboa e Sintra: Cinema Monumental; Espaço Nimas; Teatro Nacional D. Maria II; Centro Cultural Olga Cadaval; MU.SA –Museu de Artes de Sintra, Palácio Nacional e Jardins de Queluz.