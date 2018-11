Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvador Sobral edita novo álbum em março e atua nos coliseus

Vencedor do Festival Eurovisão da Canção regressou este ano aos concertos, numa digressão nacional e em Espanha por conta ainda de "Excuse me".

11:48

O músico português Salvador Sobral editará um novo álbum em março, ainda sem título, que apresentará em maio no Teatro das Figuras, em Faro, e nos coliseus de Lisboa e do Porto, foi esta segunda-feira anunciado.



A 03 de maio apresenta-se em Faro, seguindo depois, em estreia, para os coliseus de Lisboa (dia 10) e do Porto (dia 11). Em palco estará com o pianista Júlio Resende, o contrabaixista André Rosinha e o baterista Bruno Pedroso.



A razão de ser dos concertos será o novo álbum de Salvador Sobral, o segundo em nome próprio, que sucederá a "Excuse Me" (2016) e do qual foram já revelados os temas "Mano a Mano" e "Cerca del mar".



Além daqueles concertos esta segunda-feira anunciados, Salvador Sobral "prepara em 2019 a estreia em salas icónicas de outros países, como a Polónia, Alemanha e Suíça ou Espanha, onde actua no Palau de Música Catalana, em Barcelona", refere a promotora do músico.



Salvador Sobral estreou-se em 2016 com "Excuse me", que apresenta inéditos, feitos em parceria com o músico venezuelano Leonardo Aldrey, e versões de temas como "Autumn in New York", um 'standard'de jazz, e "Nem eu", de Dorival Caymmi.



Nascido em Lisboa, em 1989, Salvador Sobral ganhou maior notoriedade em 2017 depois de ter vencido o Festival Eurovisão da Canção com a música "Amar pelos dois", escrita pela irmã, Luísa Sobral.



Ainda nesse ano, Salvador Sobral apresentou-se na banda Alexander Search, projeto inspirado na poesia inglesa de Fernando Pessoa em que os músicos, tal como o poeta, assumem personagens, e cujo álbum de estreia foi editado em junho.



No final de 2017 editou o disco "Excuse me ao vivo", foi distinguido pelos European Border Breakers Awards e, juntamente com a irmã, foi escolhido como Personalidade do Ano pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.



Depois de uma pausa na carreira por razões de saúde - fez um transplante de coração -, Salvador Sobral regressou este ano aos concertos, numa digressão nacional e em Espanha por conta ainda de "Excuse me".



Este mês, Salvador Sobral estará em palco, no dia 13 no Musicbox, em Lisboa, com a banda Noko Woi, radicada em Barcelona, que integra ao lado do músico venezuelano Leonardo Aldrey.