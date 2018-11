Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Muse regressam a Portugal em julho de 2019

'Tour' arranca a 22 de fevereiro em Houston, Texas.

14:16

Os Muse anunciaram esta segunda-feira a digressão mundial "Theory World Tour" com concerto em Portugal marcado para dia 24 de julho no Passeio Marítimo de Algés.



A banda arranca a 'tour' a 22 de fevereiro em Houston, Texas.



Os bilhetes vão estar disponíveis a partir de dia 16 de novembro com os preços a variarem entre os 60 euros e 80 euros.