O encenador António Pires volta este verão às Ruínas do Carmo, Lisboa, para apresentar ‘Muito Barulho por Nada’, uma peça de William Shakespeare que gira em torno de intrigas. Um casal que se ama é separado por um rumor, um casal que se odeia passa a amar-se por via de um boato. Mas descanse o leitor – tratando-se de uma comédia, tudo acaba em bem, e, no final, todos os imbróglios se esclarecem e há mesmo dois casamentos à vista.









