u Para comemorar o seu centenário, o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa promove, entre 5 e 7 de janeiro, no Cinema São Jorge, e em parceria com o IndieLisboa, uma mostra de cinema que reúne seis filmes, de várias épocas e géneros – documentário, ficção, drama, comédia -, cada um com uma perspetiva diferente sobre a forma como lidamos com o cancro.













Estão previstas duas sessões diárias, antecedidas de uma apresentação por um profissional de saúde do IPO. Haverá também painéis de debate. Entre os filmes exibidos, destaque para a curta-metragem documental realizada por António Lopes Ribeiro em 1952, ‘A Luta Contra o Cancro em Portugal’, que será exibida na sessão de abertura com ‘La guerre est déclarée’, de Valérie Donzelli.