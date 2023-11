Foi uma forma no mínimo surpreendente de anunciar uma digressão. Esta quinta-feira, o ator e músico Jared Leto escalou o Empire State Building, em Nova Iorque, do 86.º ao 104.º andar, a 400 metros do chão, para promover a nova digressão mundial da sua banda, os Thirty Seconds to Mars. “Este edifício é um testemunho de todas as coisas que podem ser feitas no Mundo se nos dedicarmos a isso, o que é, em grande parte, o que está por detrás da inspiração do nosso mais recente álbum ‘It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day’”, disse.





A banda atua na Altice Arena, em Lisboa, dia 29 de maio de 2024. Os bilhetes são postos à venda dia 17 e custam entre 40 e 60 euros.