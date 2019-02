Jay Moreira, um músico cabo-verdiano em Lisboa com uma voz sobre o racismo

Artista tem desenvolvido a carreira em Portugal e acredita "num amor próximo entre África e Portugal".

Por Tiago Sousa Dias | 15.02.19

Jay Moreira veio muito novo para Portugal. Começou na música em 1998 e lançou o primeiro álbum a solo ‘So Mi’ (Só eu) em 2003. Continuou a desenvolver a sua parte artística e, em 2006, foi para a Noruega onde formou uma banda com músicos noruegueses. Foi com esse grupo que voltou a Cabo Verde, a sua terra natal. Fez uma digressão por algumas ilhas do arquipélago, o que lhe deu uma boa ‘bagagem’. Em 2011 voltou para Portugal para dar continuidade ao seu trabalho, que passa não só por fazer dançar e cantar, mas também por mostrar como uma boa letra pode ajudar os jovens e não só.





Escreveu o tema ‘Orgulho’ com base no chamado ‘Arrastão’ da Praia de Carcavelos. Na altura, estava a escrever e a compor, e esse acontecimento incentivou-o a falar sobre o orgulho. Os seus pais sempre o ensinaram a andar com a cabeça levantada. Não ter vergonha de nada, fazendo coisas boas. Ver nas notícias jovens africanos aparecerem de forma negativa não o deixa indiferente. Com esta música tentou alertar a juventude que foi aconselhada pelos pais a não entrar nesse tipo de situações.

Chegou a Portugal com quatro anos, mas nunca se esqueceu da avó, do seu crioulo que sempre falou em casa. Lembra-se de dizer na escola "Então, bu sta bom?" e a professora aplaudir por ser uma língua nova. De repente, o crioulo passou a ser uma língua banal. "Toda a gente que quer ser má já quer falar crioulo."Jay viveu num barracão, sem água nem luz. Sendo da segunda geração em Portugal, tinha o sonho de ajudar os pais a saírem da barraca. A família teve direito a uma casa num prédio de habitação social. "Uma casa com água e luz, com varanda, uma casa normal."Quando vê as notícias sobre o Bairro da Jamaica fica admirado por ainda existirem, em 2019, pessoas a viver em prédios com buracos nos tijolos. Pede que o bairro deixe de existir, e que se dê condições às pessoas, como as condições que lhe foram dadas a ele.O que viu foi o que alguém filmou, os polícias a baterem nas pessoas. Jay acredita que não se pode dizer que haja racismo da polícia quando se vê os acontecimentos a uma distância tão grande. "Eu já olhei no olho do racista. Já senti o racista à minha frente. Como é que alguém que filma de longe pode sentir o racismo do polícia?"Entende que a polícia podia estar "nervosa e alterada". Salienta que viu pessoas fardadas a bater violentamente em gente mais idosa, e não entende como se pode fazer isso. Mas o que viu foi do seu computador. Não viu o olhar de quem lá estava.Desde os 16 anos que sente que existem pessoas racistas, pessoas com ódio. Já passou pela experiência alguma vezes. "Já tive um episódio em que estava a andar na noite sozinho e vieram oito skinheads diretos a mim, e pensei em tentar falar. Mas dois segundos depois pensei, ele não vai querer ouvir. Ele não vai querer saber se és uma boa pessoa ou não. Ele vai-te bater. E fugi, safei-me deles. Quando uma pessoa é racista, já não consegue mudar. Eu acho que nem consegue vestir uma farda. Devemos lutar contra o racismo, mas contra os verdadeiros racistas. Há uns dias, num programa de televisão, foi convidado um racista, que diz que é mesmo racista, que está todo tatuado e diz que odeia pessoas de outras raças. Mas houve protesto, eu gostei. Mas não vamos agora chamar o povo português de racista."O cantor apela a que os jovens africanos tenham mais consciência do que andam a fazer. Do que andam a mostrar. Que se lembrem dos seus sonhos, ser jogador de futebol, ser cantor, ser trabalhador ou ser padeiro, e que voltem a ser esse tipo de pessoas, que não desrespeitem as regras, coisas simples como andar de comboio e não sentir vergonha de o fazer."Compras o bilhete, sentas-te e ninguém te vai criticar. Ninguém vai ficar desconfiado que andas sem bilhete. É nesses pequenos pormenores em que devemos pensar. Como africano, sinto orgulho em fazer o bem, em dar exemplos e em não apelar ao ódio."O seu desejo é de que haja amor e união entre todos e que a sua música contribua para isso. Não é por acaso que se chama Moreira. Acredita num amor próximo entre África e Portugal. "Se o passado é ódio, eu não o irei buscar. Mas se o passado é amor, então vou sempre lá buscar."