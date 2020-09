Figura incontornável da história do fado, ou não fosse ele o músico que mais tempo acompanhou Amália Rodrigues (cerca de 30 anos), Joel Pina celebrou 100 anos de vida num concerto no Teatro S. Luiz, Lisboa, na passada quinta-feira. Conhecido no meio artístico como ‘o professor’, o instrumentista juntou dezenas de amigos e convidados, dentro e fora do palco.









Presentes estiveram o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e o primeiro-ministro, António Costa. Mariza, António Zambujo, Ricardo Ribeiro, Carminho, Maria da Fé, Lenita Gentil, Katia Guerreiro, Mísia, João Braga, Joana Amendoeira ou Rodrigo Costa Félix foram alguns dos fadistas convidados. Em palco viveram-se momentos de comunhão entre aquilo que é a tradição fadista e o novo sangue que corre na canção de Lisboa.

Nascido em Idanha-a-Nova, a 17 de fevereiro de 1920, já em fevereiro passado Joel Pina tinha celebrado a data num jantar com os amigos mais chegados, na casa de fados Mesa de Frades, em Alfama, Lisboa. Joel Pina gravou mais de 300 discos, imortalizou inúmeros temas e deixou a sua marca pioneira no fado, com a criação de uma sonoridade própria.