John Legend canta este sábado no Cool Jazz em Cascais

O cantor norte-americano John Legend canta este sábado em Cascais, no âmbito do Festival Cool Jazz. O artista de ‘All Of Me’ apresenta, no Hipódromo Manuel Possolo, o novo disco ‘Bigger Love’. Na primeira parte estará a cantora portuguesa Murta, ela que surgiu no radar público quando concorreu ao programa ‘The Voice Portugal’, em que chegou à gala final, em 2016. O Cool Jazz, que só termina no final do mês, apresenta até lá, Paul Anka (dia 10), Yann Tiersen (21), Miguel Araújo com Rui Veloso (23), Diana Krall (27) ou Jorge Ben Jor (30).

