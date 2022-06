Ouro, diamantes, joias raras e valiosas, insígnias e condecorações, moedas e peças de ourivesaria civil e religiosa. E até uma pepita de ouro que se acredita ser a segunda maior jamais encontrada no Mundo. As infinitas riquezas de reis e rainhas portugueses podem, a partir desta quarta-feira, ser apreciadas no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, onde fica localizado o Museu do Tesouro Real.









