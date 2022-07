Os jovens que durante quatro dias participaram no I Encontro Nacional de Bandolins e Guitarras, em Lamego, deram este domingo um concerto na Igreja de Santa Cruz, que ficou lotada.



Os 57 jovens músicos, com idades entre os 12 e os 18 anos, animaram o público oriundo de vários pontos do País. A iniciativa pretende aproximar Portugal de programas já regulares em vários países europeus e os participantes irão integrar a Orquestra Jovem de Plectro Portuguesa.









Ver comentários