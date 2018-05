Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juana Molina encerra cartaz do NOS Alive

Cantora e compositora argentina junta-se a Rag 'N' Bone Man, Mallu Magalhães, Portugal.The Man e Khalid.

Por Sónia Dias | 01:30

Juana Molina, um dos grandes nomes da música alternativa da América do Sul, atua no Palco Sagres do NOS Alive'18 dia 12 de julho, juntando-se aos já anunciados Friendly Fires, Khalid, Wolf Alice, Jain, Sampha e Blasted Mechanism.



A cantora e compositora argentina, muitas vezes comparada a Beth Orton, Björk e Lisa Germano, é o último nome internacional anunciado para aquele palco, pelo qual irão passar artistas e bandas como Future Islands, Chvrches, Portugal. The Man, Rag 'N' Bone Man, Yo La Tengo, Eels, At the Drive-In, Perfume Genius, Real Estate, Mallu Magalhães, Marmozets e Clap Your Hands Say Yeah.



Apesar de ter iniciado a sua carreira como atriz de comédia, Juana Molina, filha do cantor Horacio Molina, rapidamente passou para o mundo da música com o álbum 'Rara' (1996). Com um estilo único, em que mistura sons acústicos e eletrónicos com formações pop e folk, a sua música é sempre uma exploração sonora.



Mas as confirmações para o NOS Alive'18 não se ficam por aqui, com a promotora Everything Is New a anunciar o rapper português Papillon, que sobre ao Palco Clubbing dia 12 de julho, assim como os islandeses Kaleo, que atuam no Palco NOS no dia 13. Com os passes já esgotados, restam apenas bilhetes para dia 13 (65 euros).



Entretanto, esta sexta-feira arranca, na Alfândega do Porto, a 2ª edição do North Music Festival, com The Prodigy, Guano Apes e Gogol Bordello no cartaz.