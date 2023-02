Justin Bieber cancela concerto em Portugal. A informação foi avançada pela Altice Arena esta terça-feira, 28 de fevereiro."Os fãs devem solicitar o reembolso do seu bilhete até dia 28 de Março no ponto de venda em que foi efetuada a compra mediante a apresentação do bilhete e respetivo recibo de pagamento", dizem no Facebook.