Kevin Spacey está de volta. Quatro anos depois de ter rebentado o escândalo que o envolve em acusações de assédio sexual, o ator norte-americano de 61 anos, que se retirou da vida pública, vai regressar ao ativo com um papel no novo filme do ator e realizador italiano Franco Nero (que tem feito carreira nos EUA), no qual contracenará com a mulher deste, Vanessa Redgrave.









Em ‘L’uomo Che Disegnò Dio’ (‘O Homem Que Desenhou Deus’) vai interpretar um detetive. Embora seja um pequeno papel, é o primeiro trabalho de Spacey desde ‘O Clube dos Meninos Bilionários’, que chegou aos cinemas em 2018. Nero mostra-se indiferente às polémicas que envolvem a estrela de Hollywood e classifica Spacey como “um grande ator”. As filmagens arrancam em breve em Torino, Itália, e a estreia está prevista para o fim do ano.

De lembrar que ‘Gore’, longa-metragem filmada em 2017, também em Itália, na qual Spacey interpreta Gore Vidal e seduz jovens, permanece, até hoje, longe dos olhares do público e não deverá ser lançado.





Foi em 2017 que Anthony Rapp acusou Spacey de assédio sexual. O incidente aconteceu quando o primeiro tinha apenas 14 anos, enquanto Spacey tinha 26. Depois, 15 outras pessoas revelaram ter tido experiências semelhantes, mas de nenhuma das alegações resultou uma acusação formal contra Spacey. No entanto, o artista acabou por ser despedido da série da Netflix ‘House of Cards’ e de todos os outros projetos que integrava.