Kodaline e James Bay no cartaz do maior festival de inverno em Portugal

O regresso dos grandes festivais a Portugal está marcado para daqui a um mês, nos dias 10 e 11 de dezembro, no Altice Forum em Braga. Kodaline e James Bay são dois dos maiores nomes do cartaz que conta ainda com Zara Larsson e os portugueses Dino D'Santiago ou Profjam.A primeira edição do Festival Authentica conta com um cartaz de luxo que mistura grandes nomes internacionais com alguns dos mais badalados nomes da música portuguesa da atualidade.O Festival tem capacidade para receber 36 mil festivaleiros, numa área de 15 000 m2. A abertura de portas em ambos os dias está marcada para as 16h30 e os concertos começam às 18h00. Os preços variam entre os 45 euros (bilhetes diários) e os 150 euos (passe geral VIP). O passe geral custa 75 euros.