Líderes europeus e da NATO felicitam Ucrânia pela vitória na Eurovisão

Responsáveis europeus e da NATO felicitaram a Ucrânia pela vitória no Festival da Eurovisão da Canção, destacando que o resultado mostra o apoio público ao país invadido pela Rússia.

"Gostaria de dar os parabéns à Ucrânia por vencer o Festival da Eurovisão da canção. E isto é algo que não digo de forma ligeira porque ontem [sábado] vimos o enorme apoio público de toda a Europa e Austrália pela sua coragem", referiu hoje o vice-secretário-geral da NATO, Mircea Geoana.

Destacando que "a canção é magnífica", Geoana, que falava no início do segundo dia de uma reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da aliança atlântica, em Berlim, precisou que a mensagem a enviar "é que os russos lançaram a guerra mais brutal e cínica desde a Segunda Guerra Mundial".

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já felicitou a Ucrânia pela vitória no festival da Eurovisão. "Hoje à noite a vossa música conquistou os nossos corações", lê-se na publicação.





