Ucrânia vence Festival Eurovisão. Portugal fica em 9.º lugar

"Stefania".

A cantora portuguesa MARO foi a terceira a subir ao palco na final do 66º Festival da Eurovisão da Canção este sábado, em Turim, Itália, com a música "Saudade, Saudade", arrecadando 207 pontos, o que se traduziu no 9º lugar.



A atuação contou com a participação de um coro feminino composto por

Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa, Carolina Leite, Diana Castro e Milhanas.

A Ucrânia é a grande vencedor da edição de 2022 do Festival Eurovisão da canção, que decorreu em Turim, Itália, ao arrecadar 631.O país apresentou-se a concurso com a músicaEm competição no espetáculo que começou às 20h estiveram 25 canções de 25 países, sendo que 20 delas foram apuradas em duas semifinais e 5 (Itália, França, Alemanha, Espanha e Reino Unido) tiveram entrada direta na final.