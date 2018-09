Lily Allen conta que apanhou James Blunt a fazer sexo à porta do seu quarto

Cantora britânica faz revelação insólita em entrevista de apresentação do novo disco.

19:31

A cantora Lily Allen acaba de lançar um novo disco com o sugestivo título de 'No Shame' ('Sem Vergonha') e depressa tratou de materializar esse sentimento, com a entrevista que deu ao canal da internet Yahoo7 Be.



A artista conta que álbum se baseia nas suas experiências de vida, por exemplo o tempo em que viveu no hotel Chateau Marmont, em Los Angeles, um dos poiso mais comuns das celebridades na costa Oeste da América.



Um dos episódio que Lily recorda envolve um colega de palcos: "Uma vez deparei-me com alguém a ter sexo com o James Blunt na entrada do meu quarto. Não que seja vergonhoso ter sexo com o James Blunt, é que a coisa aconteceu à porta do meu quarto de hotel", conta a artista britânica sobre o seu compatriota.



Lily não revela quando aconteceu o episódio, mas deixa entender que terá sido há muito tempo.



'No Shame' é o primeiro disco de Allen em quatro anos e acaba de chegar aos escaparates.