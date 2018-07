Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Linhas de Sangue’ reúne elenco de luxo

Comédia de ação portuguesa reúne 54 atores, 23 bandas e tem dois realizadores.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Realizado por Manuel Pureza e Sérgio Graciano, ‘Linhas de Sangue’ é um filme inesperado e quer posicionar-se como um género ainda por explorar na cinematografia nacional.



A película, que se assume como uma comédia de ação, conta a história de um conjunto de malfeitores que ameaça a ordem e a paz em Portugal.



Heróis, espiões e conspirações – com muita comédia à mistura – são os ingredientes daquele que se adivinha como o próximo blockbuster português, criado para divertir os espectadores, desde os mais jovens até aos mais velhos.



"Este foi um projeto que começou há sete anos e agora é, sem dúvida, um sonho realizado para os dois realizadores", referiu Isabel Figueira, uma das atrizes intervenientes. O filme reúne 54 atores, 23 bandas e tem dois realizadores.



"Quero muito ver, para me rir de mim e dos outros", disse Tiago Teotónio Pereira, um dos protagonistas da trama. "É uma verdadeira ‘trip’ de filme".



No elenco figuram ainda nomes como José Fidalgo, José Mata, Paulo Pires, Dânia Neto, Marina Mota e José Raposo, mas a banda sonora também tem grandes nomes.



Casos dos Xutos e Carlão, por exemplo, que compuseram temas a lembrar as bandas sonoras dos filmes de ação dos anos 90.