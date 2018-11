Lisboa celebra o Dia do Selo 2018

Data assinala-se em Portugal desde 1955.

No sábado, dia 1de dezembro, realizam-se em Lisboa as comemorações oficiais do 63º Dia do Selo em Portugal, que se espalha pelo País com vários eventos organizados por agrupamentos filatélicos.

O primeiro Dia do Selo comemorou-se a 17 de janeiro de 1955, no ano seguinte ao da fundação da Federação Portuguesa de Filatelia, que em 2019 celebrará 65 anos de actividade.

Desde 1957 até 1981, o Dia do Selo foi realizado, em Portugal, a 1 de dezembro. A partir desse ano, passou a ser assinalado noutras datas, até regressar ao dia 1 de dezembro.

O evento que decorrerá em Lisboa é organizado pela Federação Portuguesa de Filatelia e inicia-se às 11h00, com a realização do Congresso Anual da Federação Portuguesa de Filatelia, a ter lugar no Czar Lisbon Hotel.

Da ordem trabalhos destaca-se a o Plano de Ação para 2019, que vai propor a realização da Exposição Filatélica Nacional em Viana do Castelo, com a participação de sete países do Alpe-Adria: Alemanha; Áustria; Hungria; Suíça; Itália; Eslovénia e Croácia. O evento é organizado pela Federação Portuguesa de Filatelia, conjuntamente com a Associação de Colecionismo do Vale do Neiva, e conta com o apoio dos CTT.

Pelas 12h30, inicia-se a distribuição dos Prémios de Mérito Filatélico – Literatura do ano 2017. O Prémio ‘O Philatelista – Melhor Periódico’ foi atribuído à revista ‘Vale do Neiva Filatélico’, da Associação de Filatelia e Colecionismo do Vale do Neiva. Já o Prémio ‘A. Guedes de Magalhães – Melhor Autor’, foi atribuído a Américo Lopes Rebelo pelos artigos publicados em diversas revistas filatélicas. Por sua vez o Prémio ‘Godofredo Ferreira – Melhor Livro’ foi atribuído à obra ‘O Cancro e a Filatelia’, do médico Carlos Freire de Oliveira. Por último, o Prémio ‘Aníbal Queiroga – Melhor Website e Blog de Filatelia’ foi para o blogue http://sfaac-filatelia.blogspot.com, da Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra.

As comemorações encerram com a realização do habitual almoço do Dia do Selo.