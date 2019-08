Lisboa quer 180 mil pessoas nas ruas durante o mês de setembro

Música, cinema, teatro, dança e literatura – de preferência em locais ao ar livre e tudo de entrada gratuita. É assim o programa Lisboa na Rua, iniciativa da Egeac (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, da Câmara Municipal de Lisboa) que arranca esta segunda-feira e se prolonga até dia 29 de setembro.De acordo com a presidente da Egeac, Joana Gomes Cardoso, o orçamento para a edição deste ano é de 250 mil euros – entre custos de "produção, logística e comunicação", mas os "patrocínios cobrem a totalidade do custo deste bloco de programação". Como, de resto, tem sido apanágio desta iniciativa camarária. E, a avaliar pelo sucesso das edições anteriores, Joana Gomes Cardoso acrescenta que "a estimativa de público" para o Lisboa na Rua 2019 "é de mais de 180 mil pessoas" a fazerem a festa nas ruas da capital.Portanto, durante o próximo mês, se encontrar animação em locais como o Largo do Carmo, Parque das Nações, Largo do Chiado, Jardim da Estrela ou Quinta das Conchas, entre outros, não estranhe: é a festa que desceu às ruas e convida lisboetas e turistas a gozarem os últimos dias do verão.A partir de hoje e até dia 1 de setembro, decorre o Lisboa Mágica, que espalhará truques pelas ruas da cidade.A 7 de setembro abre o Bibliófilo, espaço de leitura no Jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta. Das 10h00 às 20h00.Mariana Ana Bobone, Cristina Branco, Hélder Moutinho e Duarte vão cantar o fado nos jardins da capital, a partir de dia 5.