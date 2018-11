Lotaria rara do Palácio de Cristal vai a leilão

Peça de 1883 tem o valor base de licitação de 35 euros.

Por J. Pires Santos | 20:22

Uma fração da Lotaria do Palácio de Cristal Portuense, datada de 24 de junho de 1883, vai a leilão no sábado, 17 de novembro, no âmbito do 28º leilão filatélico do Ateneu Comercial do Porto.

Promovida pela Sociedade do Palácio de Cristal Portuense, a lotaria tem o prémio de 2$500 reis e foi legalmente autorizada pelo Governo do Rei de Portugal D. Luiz I.

A fracção, que tem o número 35012, reproduz o antigo Palácio de Cristal Portuense, que foi inaugurado em 1865, no âmbito da grande Exposição Internacional do Porto.

O edifício foi adquirido pela Câmara Municipal do Porto em 1933 e, em 1951, foi demolido para dar lugar ao atual Pavilhão Rosa Mota.

Esta fração é um dos mais de dois mil lotes que vão a leilão na sede do Ateneu Comercial do Porto (na Rua Passos Manuel 44). Em bom estado de conservação, a lotaria tem o valor base de licitação de 35 euros.