O Museu do Louvre, em Paris, vai receber em 2022 uma exposição dedicada à pintura antiga portuguesa, centrada em 15 obras provenientes do Museu Nacional de Arte Antiga, de Lisboa. Sob o título ‘L’Age D’or de la Renaissance Portugaise’ (‘A Idade de Ouro do Renascimento Português’), a exposição irá decorrer entre 10 de junho e 10 de setembro, na Ala Richelieu do Museu do Louvre, o mais visitado do Mundo.Para ver estarão obras de Nuno Gonçalves, Jorge Afonso , Cristóvão de Figueiredo e Gregório Lopes. A mostra insere-se na programação da Temporada Cruzada entre França e Portugal.