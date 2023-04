Luís Martelo ganha prata como melhor instrumentista

O músico português Luís Martelo foi distinguido, pelo quarto ano consecutivo, nos Global Music Awards, desta feita com a Medalha de Prata para Melhor Instrumentista, com uma versão instrumental do tema ‘Adeus Tristeza’, composto e cantado originalmente por Fernando Tordo, e lançado em disco em 1982. A faixa, que integra o próximo álbum de Luís Martelo, ‘Roots’, conta com a participação de Dinis Silva no saxofone, guitarras e teclas, assim como na produção."Esta vitória tem um sabor especial, pois aconteceu com uma versão de uma música popular portuguesa que faz parte da nossa história", afirma o trompetista. "Poder levar esta canção a vencer este prémio nos Estados Unidos é uma sensação de orgulho enorme no trabalho feito, mas também em ser português e na nossa essência musical", conclui.Natural de Barcouço, na Mealhada, Martelo já recebeu, no mesmo concurso, outros cinco galardões, incluindo os prémios de prata para Melhor Banda (2022), Melhor Álbum de Jazz (2021) e Melhor Talento Emergente (2021).