Luís Miguel Cintra é Doutor Honoris Causa

Mais de meio século depois de ter feito a sua vida académica na Universidade de Lisboa, o ator e encenador Luís Miguel Cintra foi esta terça-feira distinguido com o doutoramento Honoris Causa pela instituição. Na mesma cerimónia, o também ator e encenador Jorge Silva Melo foi agraciado com o mesmo título.O reconhecimento foi atribuído a ambos sob proposta da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), onde estudaram nos anos de 1960 e iniciaram o percurso no teatro. "Para mim tudo começou na faculdade", lembrou Luís Miguel Cintra no discurso de agradecimento, estendendo o reconhecimento a quem se dedica ao teatro e às artes. "A cultura é a maneira de as pessoas viverem, é de todos, não só dos que têm dinheiro. A cultura não é uma coisa que se compre, é uma coisa que se vive", disse Cintra, visivelmente debilitado.Já Jorge Silva Melo afirmou que esta é uma forma de reconhecer o percurso de ambos no teatro português, mas também os estudos académicos desta arte. "Espero que seja um reconhecimento do CET [Centro de Estudos de Teatro da FLUL], que seja reconhecido dentro da universidade como um centro importante de investigação, não só do passado", disse.Luís Miguel Cintra nasceu em Madrid a 29 de abril de 1949. Iniciou-se no teatro em 1968, na Faculdade de Letras de Lisboa. Em 1973 fundou o Teatro da Cornucópia com Jorge Silva Melo. É ator, encenador e declamador. Como ator, participou em quase 60 filmes.Foi na Cornucópia, em Lisboa, a 17 de outubro de 2015, após a última apresentação de ‘Hamlet’, de William Shakespeare, que Luís Miguel Cintra anunciou a despedida dos palcos, por motivos de saúde. Sofre de doença de Parkinson.