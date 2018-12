Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luísa Sobral encabeça Festival de Montevideo

Cantora é convidada de honra e atua sábado e domingo.

Por Miguel Azevedo | 09:09

Um mês depois do lançamento do novo disco, ‘Rosa’ (nome da sua segunda filha), Luísa Sobral vai estar em destaque este fim de semana no conceituado Festival de Jazz de Montevideo, naquela que é a XI edição.



Em estreia absoluta em palcos uruguaios, a cantora portuguesa atua, amanhã, em duo, com Mário Delgado (guitarra) e, no domingo, como convidada especial da MVD Big Band, no concerto de encerramento do festival. Ambos os espetáculos acontecem no Teatro Solís.



Na bagagem, Luísa Sobral leva consigo o seu mais recente trabalho, ‘Rosa’, um disco que, mais do que nunca, fala de sentimentos e especialmente desse enorme mistério do Universo chamado ‘amor’, em todas as suas variantes.



"Sinto que hoje estou totalmente à vontade para escrever sobre sentimentos", diz. "As minhas músicas falam todas sobre amor. Deixei de ter medo de usar essa palavra. Hoje ‘amor’ é das palavras mais bonitas que há."