MAAT faz festa de anos com as portas abertas

Um concerto de The Legendary Tigerman abre, na sexta-feira, 4 de outubro, às 19h00, as celebrações dos três anos do MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, que, para assinalar o seu aniversário, decidiu abrir as portas, gratuitamente, ao público em três dias de festa.E se a música dá o mote para o fim de semana, no sábado, 5, o programa é intenso: começa às 11h30, com uma oficina para a família; prossegue com visitas guiadas às exposições do museu; um festival de curtas-metragens sobre arquitetura (das 16h00 às 18h00); e uma performance de Alice Joana Gonçalves e Daddy G. (das 17h00 às 19h00). O dia só termina com a apresentação do cine-concerto de The Legendary Tigerman ‘How to Become Nothing’.No domingo, 6, há mais oficinas para a família, uma performance de Isabel Costa (‘Salão para o Século XXI’, para ver das 16h00 às 17h00) e mais visitas – entre as quais uma das exposições que o MAAT inaugura nesta semana – ‘Anima Vectorias’, de Angela Bulloch.O MAAT, que foi inaugurado a 4 de outubro de 2016, recebeu 350 mil visitantes só no último ano (desde outubro de 2018 a setembro deste ano).