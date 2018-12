Madonna na festa do 40º aniversário do Centro Comercial Cedofeita

Porto, Coimbra e Portimão acolhem os últimos eventos de colecionismo do ano.

Por J. Pires Santos | 21:29

A cantora norte-americana Madonna é presença anunciada na festa do 40º aniversário do Centro Comercial da Cedofeita, que se realiza no dia 15 (sábado). Além da presença de vários artistas, e de eventos de teatro e música ao vivo, durante o evento será também inaugurada a Expo-Feira de Colecionismo organizada conjuntamente com o Clube de Colecionadores de Gaia.

A mostra incluirá dezenas de coleções de diversas temáticas e os visitantes poderão levar as suas peças repetidas para trocar e vender, assim como comprar as que lhe faltam na sua coleção.

A Expo-feira tem entrada livre, no dia 15, entre as 10h00 e as 18h00.

Mas até ao final do ano, há outros eventos filatélicos agendados. Em Coimbra, o Museu da Santa Casa da Misericórdia tem a decorrer, até ao fim do mês, uma exposição comemorativa dos 120 anos da fundação da Deutsche Grammophon – uma das mais prestigiadas editoras mundiais de música erudita.

Foi no ano de 1898, que Emile Berliner, inventor do gramofone, e o seu irmão Joseph, inauguraram em Hanover a fábrica de ‘Deutsche Grammophon Gesellschaft’.

Esta exposição está patente no Museu da Irmandade de Coimbra, no Colégio da Sapiência, e pretende dar a conhecer a excelência do trabalho discográfico desta importante editora alemã. Em exposição estão álbuns editados da década de 60 do século XX, doados à Santa Casa da Misericórdia de Coimbra pelo colecionador Mário Mendes dos Remédios de Sousa Brandão.

Finalmente, em Portimão, a Secção Filatélica do Lions Clube local inaugura na segunda-feira, 10 de dezembro, um evento dedicado à Luta contra o Cancro Pediátrico.

Para assinalar esta iniciativa, os Correios de Portugal vão editar um carimbo comemorativo ilustrado com o leão (símbolo do Lions) e a referência à luta contra o Cancro Pediátrico.