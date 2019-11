Magia de Harry Potter invade o Pavilhão de Portugal

Se é fã dos filmes do Harry Potter, o Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa, é o seu próximo destino. A partir de amanhã, e até 8 de abril, estará patente a exposição do mágico mais famoso do Mundo, que chega a Portugal depois de ter feito sucesso pelos países onde já passou.Além de poderem ver de perto inúmeros objetos do mundo de fantasia criado pela autora J.K. Rowling, os visitantes poderão percorrer cenários dos filmes, como a sala comum e o dormitório de Griffyndor, as salas de aula de Poções e Herbologia e a Floresta Proibida.Álvaro Covões, da Everything is New, responsável por trazer a exposição ao nosso país - as negociações começaram há dois anos -, garante que os fãs vão ficar encantados. "Entramos por uma porta e acabamos por entrar no mundo imaginário do Harry Potter e saímos felizes com o que acabámos de ver". A exposição ainda não abriu e já está a ser um verdadeiro sucesso. "Fizemos uma pré-venda e até 4ª feira já tínhamos vendido 22 mil bilhetes".Os atores James Phelps e Oliver Phelps, que interpretam os gémeos Weasley, estão em Portugal a acompanhar o evento e afirmaram estar muito felizes. "Tem sido fantástica a cara de felicidade dos fãs ao ver os cenários e os adereços", afirma Oliver. Já James Phelps assume que a experiência é muito idêntica à saga cinematográfica. "Parece que estamos a passear pelos filmes". Bilhetes vão dos 12 aos 52 euros.