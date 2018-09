Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mapplethorpe já foi visto por mais de seis mil pessoas

Mostra de fotografia regista enchente em apenas quatro dias.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Aexposição de fotografias do artista americano Robert Mapplethorpe - que foi inaugurada na quinta-feira e levou à demissão, no dia seguinte, do diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto - já foi vista por seis mil pessoas, em apenas quatro dias.



A mostra, intitulada 'Robert Mapplethorpe: Pictures', está no centro de uma polémica, com o diretor demissionário, João Ribas, a acusar a administração da Fundação de Serralves de censura. Segundo o próprio, a administração teria retirado 20 obras com conteúdo sexualmente explícito da mostra e restringido outras a uma sala reservada a maiores de 18 anos.



Uma versão contestada pelo Conselho de Administração que, em comunicado de imprensa, garantiu que as fotos retiradas da exposição o foram por decisão do próprio João Ribas e que este sabia, desde o início, que a mostra teria zonas de acesso restrito ("de acordo com a legislação em vigor" e conforme tem sido prática noutros museus do Mundo).



No domingo, três dezenas de pessoas juntaram-se para pedir a demissão da administração, nomeadamente da presidente, Ana Pinho, mas a ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima, da fundação, diz-se surpreendida. "Há pessoas [na manifestação] que têm estado envolvidas na programação de Serralves e saberão que as atividades estão programadas pelos programadores sem interferência da administração." João Ribas mantém-se em silêncio.