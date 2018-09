Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fotos de nus levam à demissão do diretor de Serralves

João Ribas diz que a exposição do fotógrafo americano Robert Mapplethorpe foi censurada.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A inauguração foi apenas há três dias mas já provocou a demissão do diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto. João Ribas disse na passada sexta-feira que "já não tinha condições para continuar à frente da instituição" por considerar que a mostra de fotografia de Robert Mapplethorpe (1946-1989), inaugurada na quinta-feira, tinha sido alvo de censura.



Parte das fotos foi, supostamente, retirada da mostra, enquanto outra parte - aquela em que são retratados atos sadomasoquistas - está exposta numa sala para maiores de 18 anos, decisão que terá desagradado ao comissário.



Este sábado, a Fundação de Serralves desmentiu, em comunicado, o diretor demissionário. Segundo o conselho de administração da instituição, a exposição 'Robert Mapplethorpe: Pictures' "é composta por 159 obras do autor, todas elas escolhidas pelo curador desta apresentação".



"Desde o início", continua a nota, "a proposta da exposição foi apresentar as obras de cariz sexual explícito numa zona com acesso restrito". Entretanto, o presidente do Conselho de Administração da Fundação Mapplethorpe, Michael Ward Stout, diz ter ficado "chocado" com a atitude de João Ribas.



"O João ligou-me e avisou que se ia demitir, mas provavelmente apenas quando acabasse a exposição. O facto de ter anunciado a demissão aos meios de comunicação antes de anunciar à direção representa uma atitude muito egoísta da parte dele", concluiu. O CM contactou João Ribas, mas até ao momento não obteve resposta.