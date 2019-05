Marco Paulo e amigos em concerto solidário

Menos de uma semana depois de ter lançado um novo disco, Marco Paulo sobe esta noite ao palco da Altice Arena, em Lisboa, para estrear as novas canções.A atuação do cantor insere-se em mais um concerto solidário, Novo Futuro, que contará ainda com os fadistas Marco Rodrigues e Raquel Tavares como convidados especiais. Em palco estará também o Coro Infantil de Alcáçovas, do Alentejo.Na sua nona edição e, desta feita com o título ‘Maravilhoso Coração’, o espetáculo tem este ano Marco Paulo como figura central, ele que acabou de lançar um disco homónimo com versões de Roberto Carlos, Julio Iglesias ou Amália Rodrigues.Para ouvir esta noite com especial atenção está uma versão de ‘Para os Braços da Minha Mãe’, original de Pedro Abrunhosa, que Marco Paulo irá interpretar com o coro infantil de Alcáçovas, e o single ‘Abraça-me’, de Rafael Ferro Garcia, que será ouvido em versão dueto com Raquel Tavares.Para além das novas canções, Marco Paulo irá recordar alguns dos maiores sucessos do seu percurso.Todas as receitas do concerto revertem na sua totalidade para a Associação Novo Futuro, fundada em Portugal, em 1996, e que tem como missão o acolhimento em pequenos lares familiares de crianças e jovens em risco social, privados de um ambiente familiar seguro.Nos atuais 8 Lares da Novo Futuro, vivem 73 jovens, com idades compreendidas entre os 4 e os 21 anos. Os bilhetes variam entre os 15 e os 40 euros.