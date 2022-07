Marés Vivas já está esgotado e este ano tem nova localização

Após dois anos de interregno, o Festival Marés Vivas regressa a Vila Nova de Gaia entre esta sexta-feira e domingo, num novo recinto e com mais de 35 bandas e artistas nacionais e estrangeiros, incluindo Bryan Adams, Maluma, Annita e James, mas também Miguel Araújo, Bárbara Tinoco, Maro e Diogo Piçarra, entre outros.O evento, que se realizava desde 2018 na antiga Seca do Bacalhau, tem este ano nova localização: o antigo parque de campismo da Madalena, cinco vezes maior do que o anterior recinto. Os bilhetes estão esgotados para os três dias.