Festival Sol da Caparica está de regresso em agosto

Depois de dois anos de paragem devido à pandemia, a 7ª edição do festival O Sol da Caparica realiza-se este ano de 11 a 15 de agosto, no Parque Urbano da Costa de Caparica, Almada, e promete ser um dos eventos mais ecléticos do ano. Fernando Daniel, Calema, Clã, Diogo Piçarra ou ProfJam são alguns dos principais nomes do cartaz anunciado esta terça-feira pela organização.









No recinto, além dos palcos principal e secundário, ressurgem os palcos temáticos (comédia e dança) e mantém-se também o parque de desportos radicais e o Dia da Criança (a 14 de agosto). Neste dia dedicado aos mais pequenos, há programação e atividades especiais logo a partir das 10h00. Os ingressos para os petizes custam apenas 2,40 euros.

“Voltará ao recinto do festival a Zona Graffiti, enquanto a Zona de Gaming será reforçada e a restauração alargada ao longo do espaço verde. A Zona Zen terá um lounge diferenciador”, anunciou a organização. Aos artistas e bandas anunciados esta terça-feira, juntar-se-ão outros “a anunciar brevemente”.





Os bilhetes, entretanto, já se encontram à venda nos locais habituais.

Eletrónica



Vai haver um palco para a música eletrónica. Passam por lá os DJ Vive, Zullu e Kura, Buruntuma

e Rich & Mendes.





Comédia





Fernando Rocha (11 de agosto), Gilmário Vemba (12), Hugo Sousa (13) e Aldo Lima (15) já estão confirmados.





Ingressos





Os preços dos bilhetes oscilam entre os 22 euros (bilhete diário) e os 115 euros (bilhete de cinco dias com palco eletrónico).