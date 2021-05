Eventos-teste voltam este fim de semana com música e humor

Anaquim, The Twist Connection, Birds are Indie e Portuguese Pedro são as bandas que atuam, este sábado, em Coimbra, naquele que será o primeiro concerto com capacidade para mil pessoas a realizar-se em Portugal, desde o início da pandemia. A Praça da Canção será palco do concerto agendado para as 20h30.Organizado no âmbito da candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura em 2027, o concerto tem como objetivo obter dados para que as autoridades de saúde avaliem a possibilidade de aumentar as lotações das salas de espetáculo e a viabilidade de realizar grandes eventos ao ar livre em contexto de pandemia. Durante o espetáculo, os participantes (entre os 18 e os 65 anos) estarão divididos em grupos de 250, sendo obrigatório o uso da máscara e a apresentação de teste negativo.Este é o terceiro evento-teste a acontecer em Portugal. O quarto realiza-se este domingo, no Campo Pequeno, em Lisboa, e é um espetáculo de comédia com Nilton, Aldo Lima, Tio Jel, Joana Gama e Mangope, que começa às 19h00. Vai ter igualmente uma lotação de mil espectadores, ou seja, dois terços do espaço. Em ambos os eventos, os bilhetes custam dois euros e incluem o teste à Covid-19. As receitas de bilheteira revertem para a União Audiovisual.O dois primeiros eventos-teste decorreram em Braga - Fernando Rocha (29 de abril) e Pedro Abrunhosa (dia 30) - com uma lotação de 400 pessoas.Este mês realizou-se, em Liverpool, Inglaterra, um evento que juntou 6 mil pessoas sem máscara, distanciamento social ou prova de vacina. Foi requisitado teste negativo feito na véspera.Os Love of Lesbian realizaram, em março, um concerto em Barcelona para milhares de pessoas, com máscara e teste.