Terceiro concerto teste-piloto agendado para 8 de maio em Coimbra com mil pessoas em pé

O terceiro concerto teste-piloto em Portugal, na sequência da última fase de desconfinamento, vai decorrer em Coimbra, em 08 de maio, com uma plateia em pé de 1.000 pessoas que terão de apresentar um teste antigénio negativo.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Coimbra dá conta de que a cidade vai acolher em 08 de maio, sábado, "o terceiro concerto teste-piloto em Portugal, com as atuações de Anaquim, The Twist Connection, Birds are Indie e Portuguese Pedro".

O evento vai começar às 20h30, na Praça da Canção, e terá uma "plateia em pé de 1.000 pessoas, divididas em grupos de 250, em que o uso da máscara e a apresentação do teste rápido antigénio negativo feito no dia do espetáculo é obrigatório".