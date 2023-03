Esta segunda-feira, data em que se assinala o Dia Mundial do Teatro, um dos maiores sucessos de público dos últimos anos – o espetáculo ‘Lar Doce Lar’, do encenador António Pires – chega ao palco do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, e tem entrada livre. O texto de Luísa Costa Gomes encontra voz nos atores Maria Rueff e Joaquim Monchique, que contracenam pela primeira vez em teatro nesta produção com números surpreendentes.Estreada originalmente em 2012, a peça já fez quase 600 sessões, sempre esgotadas, e foi vista por mais de 300 mil pessoas. Monchique diz que é “um motivo de orgulho, chegar a qualquer ponto do País, e encher salas – algumas em questão de minutos”. Maria Rueff considera que o sucesso se justifica com “a necessidade que os espectadores têm de rir”. “Estreámos em plena pandemia e houve muita gente que nos disse que preferia gastar dinheiro no bilhete do que em medicamentos para a depressão. E vinham ver o espetáculo seis, sete ou oito vezes...”, recorda.A Companhia de Teatro de Almada pôs hoje à venda os bilhetes para a 40.ª edição do Festival de Almada, que decorrerá de 4 a 18 de julho. Entre as propostas mais interessantes, a festa vai receber ‘Feliz Aniversário’, que Peter Stein assina a partir da peça de Harold Pinter; ‘A Vida é Sonho’, em encenação de Declan Donnellan, e o espetáculo de dança ‘Momo’, assinado por Ohad Naharin.