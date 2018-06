Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mariza em boa forma deslumbra no Coliseu

O público de Lisboa rendeu-se à voz de uma das melhores fadistas da atualidade.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Uma Mariza em ótima forma deslumbrou este sábado, em Lisboa, o público que marcou presença no Coliseu dos Recreios. Foi o último dos quatro concertos esgotados que deu nos coliseus para apresentar o sétimo disco de originais. Num cenário bem trabalhado, a fadista cumprimentou a audiência com um sonoro "Boa noite, Lisboa!", antes de avançarem os primeiros acordes de 'Loucura'.



Aplausos entusiásticos abraçaram a artista, que não se fez rogada perante o fervor da audiência e logo arrancou para 'Sou (Rochedo)'.



Sempre bem acompanhada por um coletivo de músicos liderado por Pedro Jóia na guitarra acústica e José Manuel Neto na guitarra portuguesa, mostrou por que é uma das grandes vozes do fado contemporâneo. Seguiram-se os temas 'Meu Fado Meu' e 'O Tempo não Pára', que recebeu a primeira das muitas ovações da noite.



"Sintam-se em casa", brincou, satisfeita. E, como se ganhasse nova vida, entoou de forma perfeita 'Quebranto' e 'Semente Viva', até chegar a 'Quem Me Dera', primeiro tema retirado do disco 'Mariza'.



O espetáculo ainda só ia a meio mas já se previa o final apoteótico. A fadista tinha conquistado o público com a voz que Deus lhe deu.



PORMENORES

Nasce uma estrela

Mariza, nascida em Lourenço Marques há 44 anos, já vendeu um milhão de discos no Mundo inteiro e é uma das recordistas de vendas em Portugal.



Estreia nos discos

O primeiro álbum da cantora, intitulado 'Fado em Mim', aparece em 2001 e, depois do lançamento em Portugal, foi editado em mais 32 países.



Um percurso de sucesso

Com sete discos de originais, Mariza foi escolhida, em 2008, para representar Portugal no projeto 'As 100 Mulheres Mais Importantes da Europa'.