Mariza anuncia fim do casamento

Fadista esclarece que está separada do empresário António Ferreira há mais de um ano.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 20:03

Os rumores já há muito que circulavam e agora Mariza confirmou que o seu casamento chegou ao fim. Depois do CM ter noticiado há um ano o fim da relação da fadista com o António Ferreira, a cantora veio confirmar que, com efeito, há mais de um ano que se encontra separada do empresário.



"Com algumas intermitências, tem sido noticiada a crise e cessação do meu matrimónio com o António Manuel da Costa Ferreira.

Pese embora o pudor que de alguma maneira me tem inibido na assunção pública da ruptura, seja por razões de afectividade, seja por termos um filho em comum, o Martim, que coloco acima de tudo e tudo farei, como sempre tenho feito, para preservar, chegou todavia o momento em que a manutenção da nossa separação em sigilo, ao invés de proteger o que quer qu

e seja, começa a tornar-se demasiado pesado, ao ponto de provocar efeitos completamente opostos ao pretendido, designadamente, pela susceptibilidade de gerar situações equívocas e mal entendidos, eventualmente de perversas consequências no futuro, para além da deslealdade para com o público e todos os que me respeitam e não merecem que se mantenham falsas aparências", começa por explicar Mariza nas redes sociais.



"Chegou o momento em que entendi que este facto é coisa que acontece entre pessoas, que ambas continuam a dever ser respeitadas uma pela outra e por toda a gente, seja por aquilo que se deram mutuamente, seja por aquilo que são e vão continuar a ser, para continuarem a merecer o respeito e compreensão de todos. Tudo para dizer que cabe dar a saber que eu e o António cessámos o nosso relacionamento conjugal há mais de um ano a esta parte, em efectiva e total separação de facto, com vidas totalmente separadas e independentes, tratando-se de situação irreversível, estando a ser dados os necessários passos para o decretamento do divórcio", continua a fadista, garantindo que o processo de divórcio está já em curso.



Mariza e António Ferreira estiveram casados durante seis anos, tendo oficializado a união dois anos após se terem apaixonado. Ao que o CM apurou na altura, a rutura deveu-se a uma série de fatores relacionados com estilos de vida distintos, as várias acusações de fraude que pendiam sobre o empresário e as carreiras incompatíveis de ambos. A fadista terá querido manter o final do casamento em clima de secretismo para proteger a sua imagem pública, assim como os sentimentos do filho, Martim, que continua a ser a grande prioridade do agora ex-casal.



"Ficam as nossas recordações, aquilo que de mais importante tivemos e sempre teremos em comum, o nosso querido Martim, que ambos, em respeito um pelo outro e, primeiro que tudo, pelo Martim, vamos sempre colocar acima de qualquer diferendo, encontrando os melhores consensos e adoptando todos os necessários instrumentos para que assim seja efectivamente. A todas as pessoas, peço que entendam, respeitem e que seja atendida e preservada a nossa privacidade", termina Mariza no comunicado que deixou na sua página oficial de Facebook.