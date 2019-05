Marta Miranda propõe guitarras ao desafio

Uma viola de fado e uma guitarra elétrica ao desafio para cantar os subúrbios que há dentro de Lisboa. Marta Miranda não poderia ser mais clara naquele que será o seu primeiro disco a solo que está a gravar no Algarve."Apresentei-as uma à outra e, desde aí, que as duas ficaram muito apaixonadas", brinca a cantora que dá a cara pelos O’queStrada. Sem renegar o passado do grupo que fazia de cada concerto uma verdadeira festa em palco e fora dele, Marta Miranda avança pistas para a sua estreia em nome próprio."Embora seja um disco positivo, as canções revelam um certo desencanto pelo que está a acontecer com Lisboa." E a troca de Almada, onde sempre viveu, pela capital nos últimos seis anos, teve também uma importância fundamental na construção do projeto."Vou realçar a necessidade que Lisboa tem dos subúrbios que há dentro da cidade", acrescenta a artista, "e cantar sobre a nova vaga de lisboetas que estão obrigados a irem para fora da capital".Pela primeira vez, Marta Miranda não vai nem compor nem escrever. "Responsabilizei-me apenas pela escolha dos músicos e dos instrumentos que me vão acompanhar."Ausência de peso será Jean Marc Pablo, membro desde o primeiro momento dos O’queStrada, embora isso não signifique o seu fim. "O grupo cumpriu a sua missão", aclara a cantora, "e hão de voltar depois de uma hibernação mais ou menos prolongada."Título e edição do álbum estão no segredo dos deuses, com a primeira canção a ser conhecida apenas em setembro, como adianta Marta Miranda.