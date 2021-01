Máscara de proteção, teste antigénio e evitar filas: A chave para a realização de concertos em segurança

A organização do festival Primeira Sound decidiu criar um estudo para perceber qual a probabilidade de contrair a Covid-19 em eventos culturais. O teste Prima-Cov foi realizado a 12 de dezembro e contou com a presença de cerca de 500 pessoas numa sala de concertos em Barcelona, com a capacidade para 900 pessoas. No final do teste não foi detetado qualquer caso de Covid-19.



Todos os participantes do estudo foram sujeitos a um teste à Covid-19 antes e depois do evento.

O teste foi realizado segundo um conjunto de medidas rígidas, sendo elas "realização do teste antigénio na entrada, a obrigatoriedade de uso de máscara homologada N95 , otimização da ventilação (a qualidade do ar e temperatura foram monitorizadas durante todo o evento) e controlo dos fluxos de movimento das pessoas no interior do edifício, vigiadas por seguranças e com medidas específicas para evitar filas de atendimento nas casas de banho, na entrada e na saída do concerto", avança o El Mundo.

Durante o evento não foi necessário manter o distanciamento físico. No entanto a participação no estudo foi limitada a pessoas entre 18 e 59 anos, sem doenças e que não vivessem com idosos e sem diagnóstico de Covid-19 nos últimos 14 dias.