Matadouros são como Auschwitz e animais vivem em "escravidão": As polémicas da entrevista a José Rodrigues dos Santos

O livro foi lançado em outubro e, desde logo prometia polémica: o mais recente romance de José Rodrigues dos Santos, ‘O Jardim dos Animais com Alma’, traça o percurso de Tomás Noronha quando se vê envolvido no homicídio de etólogo belga, especialista em comportamento animal. A partir daí a obra discorre, segundo o autor, sobre "as mais recentes grandes descobertas sobre a cognição animal", apontando o dedo à agricultura e à pecuária como principais atividades responsáveis nos problemas ambientais e climáticos, para fazer uma reflexão sobre a condição humana.