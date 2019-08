MEO Sudoeste quer 120 mil pessoas a dançar até sábado

Cartaz MEO Sudoeste

Os campistas já gozam o Sol e a praia da Zambujeira do Mar, em Odemira, e têm passado as noites a dançar, com a animação garantida pelos DJ de serviço. Mas o festival MEO Sudoeste só arranca, oficialmente, quarta-feira, com as prestações de dois dos nomes mais esperados: o americano Steve Aoki e a brasileira Anitta.Luís Montez, da promotora Música no Coração – que organiza a festa há 22 anos –, diz que tem "tudo o que é preciso para receber 30 mil pessoas por dia" em cada um dos quatro dias de festival. O que somaria 120 mil pessoas na edição deste ano do Sudoeste."Tenho estacionamento, segurança, limpeza, iluminação... Acima de tudo, tenho boa disposição e muito boa música. O que se pode pedir mais?", pergunta Montez.A festa da Herdade da Casa Branca, que só termina no sábado, dia 10, apostou muito nas zonas de lazer: para maior conforto dos festivaleiros, a organização melhorou a área de alimentação, quer no recinto quer no campismo, para que todos se sintam cada vez mais em casa.Com um cartaz pensado para pôr as pessoas a dançar, entre os nomes fortes desta edição contam-se as figuras internacionais Steve Aoki (que atua amanhã), Post Malone (na quarta-feira), Rita Ora e Joss Stone, grandes atrações para o final da festa.