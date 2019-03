Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regresso do prodígio que se chama Shawn Mendes

Digressão dá a conhecer, ao vivo, o terceiro álbum do lusodescendente.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Chega esta quinta-feira à Altice Arena, em Lisboa, o concerto com que o canadiano Shawn Mendes anda a arrebatar plateias jovens pela Europa fora e que chegará também à América do Norte, América Latina e Oceânia.



Se se mantiver o alinhamento dos primeiros espetáculos, o cantor lusodescendente, de 20 anos, arrancará o concerto – com início marcado para as 19h30 – com o tema ‘Lost in Japan’ e só vai parar 20 canções depois, com um encore que mistura uma versão de ‘Fix You’, dos britânicos Coldplay, e ‘In My Blood’.



Ou seja, abrem e fecham o espetáculo os seus dois últimos sucessos de vendas, retirados do último álbum de originais, o homónimo ‘Shawn Mendes’, lançado em maio do ano passado.



O menino prodígio que se lançou nas redes sociais e saltou da internet para uma carreira nos palcos mundiais de enorme sucesso vem, de resto, determinado a apresentar, ao vivo, todos os temas deste disco, mas não deixará de passar em revista algumas canções mais famosas dos discos anteriores, ‘Handwritten’ e ‘Illuminate’.



Com os bilhetes a venderem a bom ritmo – e com um preço a oscilar entre os 33,78 (Balcão 2) e os 121,95 euros (plateia VIP) – o regresso de Shawn Mendes a Portugal acontece menos de um ano depois de cá ter estado, em agosto de 2018, no festival Sudoeste.



Antes, tinha atuado na Sala Tejo da MEO Arena (2016) e, em 2017, encheu a mesma Arena com adolescentes eufóricas. A presente tournée acaba a 21 de dezembro, no México.