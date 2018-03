Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Gameiro celebra a Mulher no Casino

Músico português apresenta novo disco 'Maria' esta quinta-feira.

Por Miguel Azevedo | 19:37

Miguel Gameiro apresenta o seu novo disco, ‘Maria’, pela primeira vez ao público, quinta-feira no Casino Estoril. O novo álbum, que pretende ser uma celebração da mulher e que conta com vários duetos com algumas das mais carismáticas cantoras portuguesas, será apresentado ao vivo na companhia de Mariza, Ella Nor, Mafalda Veiga, Susana Félix, Rita Marrafa de Carvalho e Miss Lyl. Também Fátima Lopes irá fazer parte do espetáculo ao ler um texto de Helena Sacadura Cabral.



"Eu já andava a pensar neste disco há dois anos. Reparei que tinha escrito para muitas mulheres e que muitos dos meus temas são sobre elas e sobre relações. Por isso, resolvi reunir agora em disco algumas canções que andavam meio escondidas nos álbuns", explica Miguel Gameiro que para o novo trabalho acabou por escrever ainda um tema inédito.



De referir que uma parte dos lucros do álbum ‘Maria’ será entregue à Evita - Associação de Apoio a Alterações nos Genes Relacionados com Cancro Hereditário. O espetáculo conta ainda com Pedro Zagalo (teclados), Tó Almeida (guitarra elétrica), Rui Fadigas (baixo) e Rui Carvalho (bateria)