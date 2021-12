Ministra da Cultura lamenta morte de "figura emblemática da edição independente"

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, reagiu este domingo à morte do jornalista e editor João Paulo Cotrim. Numa nota enviada às redações, a ministra relembra uma "figura emblemática da edição independente e da divulgação de banda desenha em Portugal"."Nas editoras Abysmo e Arranha-Céus ou em revistas como a Lua Cheia, a LX Comics ou a Ícon, o seu trabalho foi inovador, tanto nas abordagens como nos formatos, destacando-se pelo investimento, muitas vezes arrojado, na componente gráfica das obras e periódicos que editava. Numa carreira multifacetada, em que se notabilizou como autor, editor, jornalista e guionista, importa também realçar o seu compromisso profundo com a programação literária e com a promoção da leitura", pode ler-se no comunicado."A cultura portuguesa perde, hoje, um editor exemplar e modelar, que com rigor, profissionalismo e uma boa disposição permanente, deixou uma marca inapagável na edição independente em Portugal e na divulgação da banda desenhada e da ilustração entre nós".