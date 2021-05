Morreu a atriz norte-americana Olympia Dukakis. Venceu o Óscar por 'O Feitiço da Lua'

A atriz Olympia Dukakis, famosa pelo papel que desempenhou em ‘O Feitiço da Lua’ (1987), que lhe valeu o Óscar de Melhor Atriz Secundária, morreu este sábado aos 89 anos, na sua casa em Nova Iorque, EUA.

A notícia foi confirmada pelo irmão da artista, Apollo. "A minha amada irmã, Olympia Dukakis, morreu esta manhã em Nova Iorque. Depois de vários meses com a saúde em baixo, ela está finalmente em paz, com o marido, Louis", escreveu nas redes sociais. As causas da morte não foram para já divulgadas.

Dukakis brilhou aos 56 anos na comédia romântica, no qual desempenhava o papel da mãe de Loretta Castorini (ao qual Cher dava vida) e venceu também o Globo de Ouro pelo seu desempenho.

A atriz acabou por fazer carreira também na Broadway e, após o sucesso, ficou conhecida pela sua atividade como ativista e filantropa. Conquistou a sua estrela no Passeio da Fama, em Hollywood, em 2013.